Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yüksek faiz, döviz kuru ve ekonomik zorluklar sebebiyle harcamalarını sürekli erteleyen tüketici evinden çıktı. Merkez Bankasının geçtiğimiz ay başlattığı faiz indiriminin eylülde de devam etmesiyle, tüketici ve konut kredisi faizlerinin gerilemesi, bekleyen talebi harekete geçirdi. Aylardır telefonu çalmayan gayrimenkul ve inşaat şirketleri, ofislerin dolmaya başladığını, telefonların susmadığını söylerken, gıda, giyim ve ev perakendesi mağazalarında da müşteri sayısının hızla artıyor. Zor günler geçiren otomotiv sektörü de umutlandı.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, geçen sene yaşanan döviz dalgalanması ve konut faizi artışlarının sektörü olumsuz etkilendiğini belirterek kötü günlerin geride kaldığını söyledi. Merkez Bankasının faizleri düşürmesiyle beraber inen mevduat faizleri ve konut kredi faizleriyle beraber ev talebinin bir miktar yükseldiğini anlatan Tahincioğlu “Bir canlılık var. Bunun devam etmesini ve artmasını bekliyoruz. Maliyetler yükseldiği için inşaatçılar iki yıldır erteledikleri zamları yapmak durumunda kalacaklar. Yatırımcılar konutun uzun vadeli getirisi olduğunu düşünerek evlerini satın almaya başlamalı” dedi.

MÜŞTERİ ARTIK SATIN ALIYOR

Koçtaş Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Alp Önder Özpamukçu da perakende sektöründeki gelişmelere değinerek perakendede satışa dönüş oranının arttığına dikkat çekti. Özpamukçu şunları kaydetti: Koçtaş 2018’de olarak ziyaretçi sayımızda biraz azalma oldu. Perakendede hacimler enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda perakendesi enflasyonu yakalamış gibi duruyor, kozmetik tarafı enflasyonu yakalayıp bir miktar üzerine çıktı, bizim tarafta enflasyonu yakalamama gibi durum var. Burada da bir miktar hacim düşüklüğü gözüküyor. Önümüzdeki çeyrekte toparlanma olacağını öngörüyorum. Bu aydan itibaren müşteri sayısında bir artış görüyoruz. Ziyaretler satışa dönüşüyor. Dördüncü çeyrekte toparlanma olacağını düşünüyorum.

OTODA MELTEM RÜZGARLARI

Konut ve perakende sektörünün yanı sıra otomotiv sektöründe de hareketli günler yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, faiz oranlarındaki gerileme ve bayilerin kampanyalarıyla birlikte eylül ayında satışlarda toparlanma sinyali geldiğini, durumun devamı hâlinde yıl sonu pazar tahminini aşabileceklerini söyledi. Bilaloğlu “Eylül ayı için ilk defa otomotivciler olarak meltem rüzgârını hissetmeye başladık. 35 bin ila 40 bin binek ve hafif ticari araç satışı bekliyoruz” diye konuştu. Teamüllere göre yılın son dört ayında toplam pazarın yüzde 40’ı kadar araç satıldığına dikkat çeken Bilaloğlu şöyle devam etti: Ticari ve binek araçta birikmiş bir talep var. Olumlu gelişmeler devam ederse bu rakam yüzde 40’ın üzerine çıkabilir.