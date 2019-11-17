Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze’de bir güneş enerji paneli üretim tesisini ziyaret eden Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yüzde 65 yerlilik şartıyla yarışmaya açılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve mini YEKA modelleriyle güneş enerjisi sektörünün bir cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti. Dönmez, özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımlarının Türkiye’nin küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacağını kaydederek, “Bu sayede Türkiye yenilenebilir enerjide tam anlamıyla bir merkez olacak” dedi. Hedeflerinin Anadolu’nun mümkün olan her köşesinde doğudan batıya bir güneş köprüsü kurarak gün doğumundan batımına kadar güneşten her saatte enerji elde etmek olduğunu dile getiren Dönmez, “Bu güneş köprüsü, bizim topraklarımız içerisinde üretilen paneller ve ekipmanlarla kurulacak. Anadolu insanının yazın alnını terleten güneş, yine bu toprakların insan gücüyle elektrik enerjisine de dönüşecek. Yaptığımız çalışmalarla elektrik üretimindeki yerli ve yenilenebilir payımızı yılın 10 ayında yüzde 64 seviyelerine çıkarmayı başardık. Elektriği sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmek değil, bu kaynakları elektriğe dönüştüren teknolojiler de önem arz ediyor. Özellikle lisanssız üretim için yaptığımız düzenlemelerle güneş enerjisinde lisanssız bir devrim gerçekleştirdik. Yatırımcıların 5 megavata kadar lisanssız santral kurmasının önünü açtık. Bu sayede bugün itibariyle toplam elektrik üretimimizin yüzde 3,35’ini güneşten elde ediyoruz. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek ve Türkiye’yi güneş dâhil yenilenebilir enerji üssüne çevirmek” diye konuştu.

‘TürkAkım Projesini yıl sonuna kadar bitireceğiz’

Türkiye’nin enerji alanında stratejik bir noktaya taşıyacak olan TürkAkım projesinde son gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, herhangi bir aksilik olmaz ise projenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. 10 Ekim 2016 da Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan anlaşma ile bu projeye start verildiğini aktaran Dönmez, “TürkAkım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca iki hat geliyor. Hatların ikisi de Kıyıköy’de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergah takip ediyor. Bulgaristan üzerinden Sırbistan üzerinden Avrupa’ya giden bir güzergah söz konusu. Bu projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan ikinci hatta GAZPROM ile BOTAŞ’ın bir ortaklığı da söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak” dedi.