Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Ayrıca Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması da kabul edildi.