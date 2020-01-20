Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Ayrıca Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması da kabul edildi.
Merkez Bankası'ndan önemli karar
20.01.2020 - 11:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi
Kaynak: AA
Etiketler : merkez bankası,
676227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/676227.aspx
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