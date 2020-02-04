Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay’da açıkladı. Türkiye’nin ihracatı yılın ilk ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu. Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Ocak ayında 214 ülke ve bölgeye ihracat yapılırken, 132 ülkeye ihracat arttı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ocakta yüzde 50 oldu.



12 AYDA 181,6 MİLYAR DOLAR

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. On iki aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye ekonomisinin 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi. İhracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini ifade eden Gülle, şöyle konuştu: 2020 yılına cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükûmetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşımaya devam edecek.



1.499 FİRMA İLK DEFA İHRACAT YAPTI

Faizlerdeki gerilemenin ihracatçının finansmana erişiminde olumlu şartların oluştuğu bir sürece işaret ettiğini belirten Gülle “2016 yılından bu yana ilk defa iki yıllık tahvil faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz” diye konuştu. Gülle “Ocak ayında ihracat ailemize 1.499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanı Pekcan:

Ekonomideki canlanmanın işareti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamlarını Twitter hesabından değerlendirdi. Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen 2019’da ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu güçlü artış oranı, 2020 yılı ihracatımız için önemli bir pozitif göstergedir. Aynı dönemde ithalatımız ise yüzde 18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz yüzde 13’lük artışla 34 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu veriler, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir.”