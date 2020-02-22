Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, dünya genelinde koronavirüs kaynaklı riskler sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Ons altın, 1.630 doları görerek son yedi yılın zirvesine tırmandı. Suriye kaynaklı jeopolitik riskler de doların ateşini yükseltiyor. Kur, 6,10 TL’nin üzerini test etti. Hem ons hem dolardaki artışın etkisiyle gram altın, bütün zamanların en yüksek seviyesi olan 321 TL’yi gördü. Bu arada altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırması, düğün hazırlığı yapanları ve altın borcu olanları kara kara düşündürüyor. Analistler, gram altında 300 TL’nin altının pek mümkün olmayacağını, alım yapmak isteyenler için her gevşemenin bir fırsat olabileceğini savunuyor. Kuyumcular ise altın fiyatlarının yükselmesinin işlerini yavaşlattığını; tüketicinin daha küçük gramajlı ve düşük ayarlı altınlara yönelmeye başladığını ifade ediyor.