Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yeni dönem için çalışmalara başladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR mesleki eğitim kursları ile 21. yüzyılın iş gücünü yetiştireceklerini söyledi. Özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri gibi alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyacın artacağını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: Bu kapsamda, endüstriyel bilgisayar programcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcısı, bulut bilişim ve siber güvenlik uzmanı, veri analisti, ERP uzmanı, sosyal medya uzmanı, mobil yazılım uzmanı, oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde iş gücü talebinin artacağını öngörüyoruz. Gelecekte ortaya çıkacak beceriler ve mesleklerde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Ayrıca 2019 yılında yazılım uzmanı, sistem uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı mesleklerinde İŞKUR aracılığıyla düzenlediğimiz eğitimler, 2020 yılında da devam edecek olup Ankara ve İstanbul’a ilave olarak İzmir’de de eğitimler düzenleyeceğiz.