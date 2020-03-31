Çeyrek altın 552 liraya, Cumhuriyet altını 2.258 liraya ulaştı. Doların 6,57’yi test etmesi, altındaki yükselişi tetikledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara rağmen vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirten analistler; sürece dair belirsizliklerin endişeleri düşürmediğini, bu sebeple “güvenli liman” altına olan talebin canlı olduğunu ifade ediyor. Teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğu; gram altında ise 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 350 liranın gündeme gelebileceği öngörülüyor.
Gram altından 344 TL rekoru
31.03.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlayarak 344 TL’yi gördü ve bütün zamanların rekoruna ulaştı.
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692520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692520.aspx
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