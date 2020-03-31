Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın 552 liraya, Cumhuriyet altını 2.258 liraya ulaştı. Doların 6,57’yi test etmesi, altındaki yükselişi tetikledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara rağmen vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirten analistler; sürece dair belirsizliklerin endişeleri düşürmediğini, bu sebeple “güvenli liman” altına olan talebin canlı olduğunu ifade ediyor. Teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğu; gram altında ise 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 350 liranın gündeme gelebileceği öngörülüyor.