Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşük kârlılığa rağmen bu alanı daha da büyüteceklerini dile getiren, sanal marketin geçerli olduğu il sayısını 75’e çıkardıklarını söyleyen Tort “Bu uygulama sonrası ciddi personele ihtiyaç duyduk. Bugüne kadar çalışan sayımız 45 bindi. Bu süreçte beş bin ek istihdam sağladık. Mevcut çalışanlarımızın daha rahat bir çalışma ortamında olmasını istedik” dedi. Bu süreçte dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların sanal market kullanımının üç kat arttığını da dile getiren Özgür Tort, özellikle bu yaş grubu için telefonla sipariş uygulamasını test ettiklerini dile getirdi. Tort, talebi en çok artan ürünler arasında kahve, hamur mayası, kuruyemişin bulunduğunu, her hafta değişiklik gösterdiğini dile getirdi.

100 MİLYON TL’LİK ALIM GARANTİSİ

Özgür Tort, satışlarının yüzde 77’sinin tarıma dayalı olduğunu, bunun çok büyük bölümünün yerel üretim olduğunu, malı görmeden ‘alabiliriz’ dedikleri 100 milyon liralık alım taahhütleri bulunduğunu, gıdanın aynı standartta ve sürdürülebilir olması için çalıştıklarını söyledi.