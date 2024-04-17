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7 ayın zirvesini gördü! Bakan Şimşek'ten cari açık rakamlarına ilk yorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 ayın zirvesini gördü! Bakan Şimşek&#039;ten cari açık rakamlarına ilk yorum

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şubatta cari açık 3 milyar 265 milyon dolar olurken, bu rakam son 7 ayın en yüksek aylık açığı olarak kaydedildi. Cari açık rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor." dedi.

Merkez Bankası şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre cari denge şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi. Bu rakam son 7 ayın en yüksek aylık açığı oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Cari denge rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki düşüşe dikkat çekti. Bakan Şimşek, cari açıktaki azalmanın rezerv birikimine destek olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

"2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. 

Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.   

Bu eğilim yıl  sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. 

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak"

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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