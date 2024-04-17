7 ayın zirvesini gördü! Bakan Şimşek'ten cari açık rakamlarına ilk yorum

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 15:11 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Şubatta cari açık 3 milyar 265 milyon dolar olurken, bu rakam son 7 ayın en yüksek aylık açığı olarak kaydedildi. Cari açık rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor." dedi.