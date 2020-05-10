Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı insansız silahlı kara araçlarının yerli imkanlarla üretilmesi için bir dizi proje yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yakın zamanda Mehmetçik'in kullanımına yeni robot yardımcılar sunacaklarını belirterek "Orta sınıf 2'nci seviye için ASELSAN ile sözleşme imzaladık. Katmerciler'in de platform üreticisi olacağı projeyle silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Proje, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesini ve seri üretimini içeriyor" dedi.

Uzaktan kumandalı ve otonom bir araç olan "mini tank", elektrikli ve hibrit modelleriyle çok düşük termal iz özellikleriyle görev yapabilecek. Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ve süspansiyona sahip araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans sergileyecek. Platform, her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 tırmanma dâhil) stabilizasyonu, yüksek atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh opsiyonu, çok çeşitli silah sistemlerini kullanabilme gibi kabiliyetlere sahip olacak. Uydu bağlantısı entegrasyonuyla kumanda menzili sınırsız hâle getirilebilecek.