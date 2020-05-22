Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, salgın sebebiyle kritik virajdan geçen ekonomideki normalleşme sürecine, yeni faiz indirimiyle destek verdi. Politika faizi, piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan düşürülerek 8,25'e çekildi. Faizlerin, son yılların en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, özellikle salgın sürecinde ertelenen harcamalar ve yatırımların devreye girmesi hızlanacak. Böylece üretim ve istihdamın ivmelenmesi, büyümeye pozitif katkı bekleniyor. Şirketler salgın döneminde faaliyetlerini yavaşlattığı için, bu dönemde gelirleri azalmıştı. Yapıları da genelde borçlu durumda... Merkez Bankasından gelen faiz indirimi bu anlamda büyük önem taşıyor. Ucuz finansman kanallarının açılmasıyla birlikte şirketlerin taşıyabileceği bir borç yükü oluşacak. Firmalar, kriz sonrası döneme daha hazırlıklı bir yapıda girecekler.

OLUMLU YANSIYACAK

İş dünyasının temsilcileri de "Pandemi sürecinde üretim ve ticaretin devamını sağlayacak her türlü karar ve uygulama, bundan sonra oluşacak yeni dünya düzeninde bizleri ön saflara taşıyacaktır. Düşük faiz, bu dönemde üretim ve istihdamın devamına yönelik desteklerle birlikte reel sektöre önemli destek, ekonomik verilere de pozitif yansıyacaktır” görüşünü dile getirdi.

DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALİ

Faiz oranlarına ilişkin Merkez Bankasından yapılan duyuruda "Ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır. İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşirken, mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir. Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

DOKUZ AYDA DOKUZ DEFA DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası, Murat Uysal başkanlığında Temmuz 2019’dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda, toplamda 1.525 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 8,75’e çekmişti. Dünkü hamleyle birlikte dokuz ayda dokuzuncu indirim gelmiş oldu.

MÜSİAD: İŞLEMLERE HIZLICA YANSISIN

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, içinde bulunulan sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişlemenin piyasalar için zaruri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: MÜSİAD olarak beklentimiz; Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde de piyasaların beklentileriyle uyumlu tavrını sürdürmesi ve bunun hem kamu hem de özel bankaların işlemlerine hızlı bir şekilde yansımasıdır.

TÜGİAD: ÖZELLER DE DESTEKLESİN

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, faiz indirimini olumlu bulduklarını belirterek "Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmiş faiz indirimlerinin ülkemiz ekonomisine olumlu katlıları olacağına inanıyoruz. Merkez Bankasının iç piyasayı canlandırma yönünde atmış olduğu adımların, özel bankalar tarafından da desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ATO: PİYASALAR İÇİN AŞI OLDU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran “Merkez Bankasının faiz indirimlerine kararlılıkla devam etmesi, yeni normalleşme sürecinde istikametini dünya ligine çevirmiş ülkemizi yatırım, üretim, ticaret yapanın adresi hâline getirecek. Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz, diğer yandan talep güçlenecek. Hükûmetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde faizde indirime devam kararı, piyasalar için aşı olmuştur” dedi.