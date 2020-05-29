Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetinkaya “Covid -19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak. Çinliler ürünlere dokunarak, görerek almak istiyor. Hâlihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin’e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var” değerlendirmesini yaptı. Fabrikaların üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu: Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuzdan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin’den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25’ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor.