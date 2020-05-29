Çetinkaya “Covid -19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak. Çinliler ürünlere dokunarak, görerek almak istiyor. Hâlihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin’e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var” değerlendirmesini yaptı. Fabrikaların üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu: Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuzdan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin’den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25’ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor.
Mermercilerden ihracata ‘fotoğraflı’ katkı
29.05.2020 - 04:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün Çin’e ihracatının ilk çeyrekte yüzde 30 gerilediğini belirterek, sanal ticaretin doğal taş ve mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olduğunun altını çizdi.
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707386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/707386.aspx
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