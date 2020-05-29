Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran’da başlayacağını ve 15 Haziran’a kadar devam edeceğini ifade etti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bugüne kadar 54 bin144 genç kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi

Bakan Selçuk bu yerleştirme ile birlikte bugüne kadar bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54.144 gencin atamasının yapılmış olacağını vurgulayarak, “Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.