Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu."
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
01.06.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,peak,
708169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708169.aspx
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