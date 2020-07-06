Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’nın açıklamasına göre ikramlarda kullanılan ürünler doğaya zarar vermeyecek maddelerden seçildi. Çocukların oyuncakları endüstriyel amaçlı üretilen ağaçlarla yapıldı, ikram ambalajları nişasta bazlı ürünlerden seçildi, tarak ve ayakkabı çekeceği seyahat kitlerinden çıkarılarak 105 ton plastik atık engellendi, poşet kullanımı kısıtlandı, tekstil atıkları yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü. Öte yandan THY, 3,5 ay sonra Endonezya’ya haftada iki uçuşla seferlerine tekrar başladı.