Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş birliği doğrultusunda, gençlerin yerel belediyelerle kolektif bir çalışma yürütmeleri amaçlanıyor. Bu çalışmaya bağlı olarak yerel belediyelerin inovasyon uyumları ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Bu projenin hedefi, girişimciliği, mikro düzeyde yaygınlaştırmaktır. Bu projeyle biz; mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterecekleri bir imkân sunabileceğiz” dedi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da “Gençlerimiz maalesef beyin göçü olarak ABD ve uzak ülkelere gidiyor. Burada kalmaları için onlara mekân, finansman ve diğer imkânlar lazım. Living Lab, BTM gibi girişimci dostu oluşumların sayıları giderek artıyor. Yeter ki gençler bize ulaşsın” şeklinde konuştu.