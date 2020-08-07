Temmuz ayına ilişkin Nakdî Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin ödemelerin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin ödemeleri banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek" dedi. İşten çıkarma yasağı sebebiyle yaklaşık 1,5 milyon çalışan, ücretsiz izinde bulunuyor. Bu kişilere devlet tarafından aylık 1.168 TL düzeyinde nakdî ücret desteği sağlanıyor.