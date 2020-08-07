Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı
07.08.2020 - 10:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,nakdi destek ödemesi,
723305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723305.aspx
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