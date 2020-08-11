Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında, ekonomilerden gelen pozitif sinyallerin de etkisiyle ons altında yükseliş hız kesti. Geçen hafta 2.075 dolarla rekor kıran ons, 2.040 doların altında yatay bir trende geçti. Gram altın da 480 TL'ye yakın noktalarda dengelendi. Borsa ise alım ağırlıklı seyretti. Merkez Bankasının devreye girerek adımlar atması ve yeni tedbirler alınacağının açıklanması, piyasalarda da "bekle-gör" şeklinde bir eğilimin oluşmasına sebep oluyor. Analistler, bu hafta yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankasının beklenti anketi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Covid-19 salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BİST100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti. Bu arada ABD ile Çin arasında gerilim devam etse de, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi, Satınalma Endeksi ve istihdam verileri iyileşmeye işaret etti.