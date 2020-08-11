Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331.000 kişi azalarak 3.826.000 kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. Analistler, açıklanan mayıs işsizlik rakamlarında Covid-19 salgınının etkilerinin görece sınırlı kaldığını, kamu istihdamı, Kısa Çalışma Ödeneği ve ücretsiz izin gibi uygulamaların işsizlik oranlarındaki muhtemel hızlı yükselişi engellediğini söyledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2.411.000 düşüşle 25.858.000 kişiye gerilerken istihdam oranı 4,7 puanlık azalışla yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308.000, sanayide 274.000, inşaatta 206.000, hizmet sektöründe 1.622.000 kişi azaldı. İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2.742.000 kişi azalarak 29.684.000 kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık azalışla yüzde 47,6 oldu. Kayıt dışı çalışanların oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalışla yüzde 29,7 olarak kaydedildi. Yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 4 milyon 767.000 kişi oldu. BETAM’ın İş Gücü Piyasası Görünümü raporuna göre ‘İş bulma ümidi olmayanlar’ın sayısı Ocak 2019’dan beri sürekli artıyor. Ocak 2019’da 500.000 civarında olan bu sayı mayıs itibarıyla neredeyse üç katına çıkarak 1.359.000’e ulaştı.
İş bulma ümidi olmayanlar katlandı
Tarih (Bin kişi)
Ocak 2019 562
Şubat 2019 557
Mart 2019 537
Nisan 2019 555
Mayıs 2019 578
Haziran 2019 605
Temmuz 2019 617
Ağustos 2019 635
Eylül 2019 676
Ekim 2019 725
Kasım 2019 759
Aralık 2019 812
Ocak 2020 882
Şubat 2020 998
Mart 2020 1.112
Nisan 2020 1.271
Mayıs 2020 1.359
Kaynak: Betam
En kötü geride kaldı
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Covid-19 süresince ekonomi yönetiminin toplam istihdamı korumaya yönelik aldığı tedbir ve sağladığı teşviklerin meyvelerini, normalleşme süreciyle birlikte toplamaya başladığımızı görüyoruz. Reel sektöre ilişkin güncel veriler de Türkiye ekonomisinde Covid-19 etkilerine yönelik en kötünün geride kaldığına işaret etmektedir” değerlendirmesini yaptı.
Teşvikler iyi kullanıldı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizliğin yatay, sınırlı yükselişle seyretmesinde hem reel sektörün sorumlu davranmasının hem de hükümetin aldığı istihdam tedbirlerin etkisinin bulunduğunu söyledi. Avdagiç “İş dünyamızın işsizlikle mücadelede verilen destek ve teşvikleri iyi kullandığını, istihdamı koruma anlamında hassas davrandığını görüyoruz” dedi.