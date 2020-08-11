Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 331.000 kişi azalarak 3.826.000 kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu. Analistler, açıklanan mayıs işsizlik rakamlarında Covid-19 salgınının etkilerinin görece sınırlı kaldığını, kamu istihdamı, Kısa Çalışma Ödeneği ve ücretsiz izin gibi uygulamaların işsizlik oranlarındaki muhtemel hızlı yükselişi engellediğini söyledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2.411.000 düşüşle 25.858.000 kişiye gerilerken istihdam oranı 4,7 puanlık azalışla yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308.000, sanayide 274.000, inşaatta 206.000, hizmet sektöründe 1.622.000 kişi azaldı. İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2.742.000 kişi azalarak 29.684.000 kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık azalışla yüzde 47,6 oldu. Kayıt dışı çalışanların oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalışla yüzde 29,7 olarak kaydedildi. Yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 4 milyon 767.000 kişi oldu. BETAM’ın İş Gücü Piyasası Görünümü raporuna göre ‘İş bulma ümidi olmayanlar’ın sayısı Ocak 2019’dan beri sürekli artıyor. Ocak 2019’da 500.000 civarında olan bu sayı mayıs itibarıyla neredeyse üç katına çıkarak 1.359.000’e ulaştı.

İş bulma ümidi olmayanlar katlandı

Tarih (Bin kişi)

Ocak 2019 562

Şubat 2019 557

Mart 2019 537

Nisan 2019 555

Mayıs 2019 578

Haziran 2019 605

Temmuz 2019 617

Ağustos 2019 635

Eylül 2019 676

Ekim 2019 725

Kasım 2019 759

Aralık 2019 812

Ocak 2020 882

Şubat 2020 998

Mart 2020 1.112

Nisan 2020 1.271

Mayıs 2020 1.359

Kaynak: Betam

En kötü geride kaldı

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Covid-19 süresince ekonomi yönetiminin toplam istihdamı korumaya yönelik aldığı tedbir ve sağladığı teşviklerin meyvelerini, normalleşme süreciyle birlikte toplamaya başladığımızı görüyoruz. Reel sektöre ilişkin güncel veriler de Türkiye ekonomisinde Covid-19 etkilerine yönelik en kötünün geride kaldığına işaret etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Teşvikler iyi kullanıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizliğin yatay, sınırlı yükselişle seyretmesinde hem reel sektörün sorumlu davranmasının hem de hükümetin aldığı istihdam tedbirlerin etkisinin bulunduğunu söyledi. Avdagiç “İş dünyamızın işsizlikle mücadelede verilen destek ve teşvikleri iyi kullandığını, istihdamı koruma anlamında hassas davrandığını görüyoruz” dedi.