Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk gayrimenkul sektörü, gücünü ve hareketliliğini salgına rağmen korumayı başardı. Ocak-haziran döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı salgına, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat sınırlamasına rağmen 1.058.448 adet olarak gerçekleşti. En yüksek gayrimenkul satışı 150.699 adetle İstanbul'da olurken İstanbul’u, 93.511 adetle Ankara, 58.852 adetle İzmir, 44.939 adetle Antalya ve 40.240 adetle Bursa takip etti.

Ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı. İlk yarıda 1.058.000’i aşan gayrimenkul satış adedinin 624.769’unu konut oluşturdu. İlk altı ayda konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221,4 artarak 266.374, diğer satış türleri ise yüzde 15,3 azalarak 358.395 oldu.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, sadece haziranda oluşan konut kredi hacminin 2019 toplamını geçtiğini ifade ederek, faiz oranlarının düşük tutulması hâlinde sektördeki hareketliliğin süreceğini kaydetti.

FAİZSİZ SİSTEM İHTİYAÇ

Fuzulev Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan da ikinci el konut satışında ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik artış yaşandığını kaydederek “2019’un Ocak-Haziran döneminde 300.000 adet ikinci el konut satılırken söz konusu sayı bu sene 426.000’i aştı. Bu sene ilk yarıda satılan 624.000 konutun 358.000’inin de banka kredisiz satılmış olması dikkati çekici” dedi. Özkan, satışların yüzde 60’ının kredisiz olduğunu belirterek faizsiz konut edindirme sistemine olan ihtiyacın burada öne çıktığını ifade etti.