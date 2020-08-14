Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projede, 500'den fazla üretici bölgede üretikleri ürünleri sanal dünyada satışa sunacak. Satışlar ise talebe göre hem toptan hem de perakende olarak yapılacak. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu “Üretici ile tüketiciyi aynı zamanda da toptancyı sanal dünyada buluşturmayı hedefliyoruz. Erdemli'de yetişen ürünlerin tek tuşla dünya pazarıyla buluşacak. Online Erdemli projesi ile üreticilerimizin pazar ağı büyüyecek. Belediye olarak üreten, ürettiğini artı değere dönüştürecek. Bu projede 500'den fazla üreticimizi sanal dünyaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.