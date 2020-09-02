Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
Etiketler : Dolar - euro kaç TL oldu,