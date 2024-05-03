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Haberler > Ekonomi > Emekli çiftçiye 14 bin lira promosyon!

Emekli çiftçiye 14 bin lira promosyon!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emekli çiftçiye 14 bin lira promosyon!

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bankalar emeklileri çekmek için kıyasıya bir yarış içinde. Bu kapsamda bir hamle de Türk Ekonomi Bankası'ndan geldi. TEB, emekli çiftçilere 14 bin liraya kadar promosyon imkanı sundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını TEB'e taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve Harman Kart ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi emekli maaş müşterileri 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ 

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan banka, emeklilerin müşteri hizmetleri hattından ve bankanın internet şubesi ile mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, bankanın emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

SIFIR FAİZ AVANTAJI 

Çiftçi müşteriler tarımsal faaliyetleri için temel girdilerin temininde rol oynayan ve faizsiz dönem avantajıyla geri ödeme imkanı sunan Harman Kart'a avantajlarla sahip olabiliyor. Ayrıca, çiftçiler, bankanın sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde 5 aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan, mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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