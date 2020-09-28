Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Geçtiğimiz yıllarda hasarlı ve sorunlu araç bilgileri tüketicilerden saklandı ve yüz binlerce mağduriyet vakası yaşandı. Ekspertiz konusunda da alanında uzman, kurumsal ve yaptığı ekspertizin arkasında durabilecek kurumlarla çalışmak büyük önem taşıyor. Ford Otosan olarak, biz de yetkili bayilerimiz aracılığıyla tüketicilere güvenli, alanında uzman kişilerden oluşan ekiplerle, boya, kaporta, motor, mekanik, yol testleri, lift ile araç altı kontrolleri dahil her türlü ekspertiz hizmetini sunmaya başladık. F-Ekspertiz yapılanmamızı 2.el araç pazarının %80’ini kapsayacak şekilde tamamladık, önümüzdeki dönemde pazarın tamamına hizmet verecek şekilde yapılanmamızı genişletmek üzere çalışıyoruz” dedi.