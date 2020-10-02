Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Bu konuda en önemli adımlardan biri dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk’ten geldi. Danimarkalı lojistik devi, Suudi Arabistan’a yük gönderen tüm müşterilerine yazı göndererek, Türkiye’den gönderilen malların gümrüğe takılabileceği uyarısında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da bu konuda Suudi Arabistan tarafından kendilerine henüz resmî bildirim yapılmadığını belirterek "Şu ana kadar ne bize ne de şirketler resmî manada yazılı bir bildirim olmadı. Sözlü bildirim dahi yapılmadı. Suudi Arabistan yönetimi daha fazla yerli kaynak kullanmak istiyoruz diyor. Siyasi boyutu var mı diye sorarsanız, muhtemelen var" diye konuştu.

Olpak, asıl riskin müteahhitlik tarafında yaşanabileceğine dikkat çeken Olpak "Suudi Arabistan ile ihracatta yüzde 10 düşüş var. Son bir iki ayda ihracatımız arttı ama Suudi Arabistanlı firmalar önden mal çekmiş olabilir. Ancak müteahhitlik tarafı ihracattakinden daha çok fazla. Sanırım sıkıntının büyüğü orada olacak" dedi.