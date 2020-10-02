Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

El birliği sistemi ile ev ve araç sahibi olmak isteyenler için faizsiz finansal hizmet sunan Eminevim, başvuruları dün başlayan ve dört ay sürecek kampanya kapsamında bir kişiye 600 bin lira değerinde ev hediye edecek. 31 Ocak'ta sona erecek kampanyada, Eminevim'e ev ve otomobil için başvurunlar ve bu kişilere referans olan mevcut müşteriler birer çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişle belirlenecek talihli Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy Projesi'nden 600 bin TL değerinde 122 metrekarelik 2+1 daire kazanacak. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, her başvuru için ayrı çekiliş hakkı olacağını belirterek “Yeni kayıt yaptıran müşterilere referans veren mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı kazanacak. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak” dedi.

30 BİN BAŞVURU BEKLENİYOR

Daha önce yaptıkları otomobil kampanyasında 14 bin başvuru aldıklarını anlatan Daldal “Burada beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3,3 milyarlık ek katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Pandemi sürecinde de çalışmaya ara vermediklerini kaydeden Mustafa Kemal Daldal, şöyle konuştu: Haziran-ağustos dönemini kapsayan üç ayda 6.728 kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık, 925 milyon liralık teslimat gerçekleştirdik. Yılın ilk dokuz ayında 17 bin 500 ev ve otomobil teslimatı yaptık. Bunların ekonomik değeri 3 milyar liraya tekabül ediyor. 30 yıllık teslimat sayımız 170 bin adede ulaştı. 175 bini aşan otomobil ve ev teslimatıyla yılı kapatmayı planlıyoruz. Gelecek yıl sonu hedefimiz 200 bine ulaşmak.