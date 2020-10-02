Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bu yılın ilk sekiz ayında 5,21 milyar dolar ihracat gerçekleştiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürülebilir kılmak adına katma değeri yüksek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İDDMİB, 5-8 Ekim 2020 arasında Hindistan’a, 12-15 Ekim arasında ise Pakistan’a sanal ticaret heyeti düzenleyecek. Birliğin bu yıl yedinci sanal ticaret heyeti olacak etkinlik 14 üye firma ile gerçekleştirilecek. Türkiye, Hindistan’ın 18 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller ithalatından yüzde 0,30 pay alırken, Pakistan’ın bu alandaki 1,31 milyar dolarlık ithalatından yüzde 0,12 pay alıyor. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki “Firmalarımızın 365 gün ürün sergilemelerine imkân tanıyacak web portal için çalışmalarımız devam ediyor. Ekim itibarıyla toplamda yedi sanal ticaret heyeti gerçekleştirmiş olacağız. Bugüne kadar gerçekleşen sanal heyetlerde 140 üye firmamız, 1.000’in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. Firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler doğru işlerde ilerlediğimizin ispatı niteliğinde. Hindistan ve Pakistan hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor. Her iki ülkede devam eden altyapı, kara yolu, havalimanı, terminal ve liman gibi büyük projelerde yer almak öncelikli hedefimiz. Hindistan ile 24 milyon dolar, Pakistan ile 10 milyon dolar olan ihracatımızı artırmanın gayreti içerisinde olacağız” değerlendirmesini yaptı.