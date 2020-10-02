Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türk mermerini dünya pazarlarında yayma felsefesiyle 22 yıl önce kurulan Temmer Marble, bugün Eskişehir, Bilecik ve Afyon’dan dünyanın 40 ülkesine mermer ve doğal taş ihracatı gerçekleştiriyor. 150’ye yakın doğal taş çeşidi ile dünyanın hemen her kıtasında varlık gösteren yüzde 100 Türk sermayeli şirket, sadece blok mermer satışıyla değil, katma değeri yüksek projelerle büyümeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, sektörün ve şirketin gelecek vizyonunu değerlendirdi.

‘YAŞAM TARZI’ SATIYORUZ

Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolarlık ebatlı mermer ihracatında ABD’nin payının yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, bu rakamın katma değerli ürün ihracatıyla 1 milyar dolara çıkabileceğini kaydetti. Çetinkaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: ABD hâlihazırda dünyada yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştiriyor. Çin, sektörümüz için elbette en önemli pazarların başında geliyor ancak Amerika’da katma değerli ürün satmak adına gidilecek çok yolumuz var. Temmer, ABD’de sadece showroom’u ile değil, satış ağı olan tedarikçilerle de çalışıyor. Bizi ileri taşıyacak olan olgu, katma değeri yüksek projeler. Atlanta’da ‘2020 Tasarım Evi’nin resmî mermer tedarikçisi olarak nomine edildik. Proje bittikten sonra iki ay boyunca bölgenin bütün ileri gelen tasarımcıları tarafından geziliyor ve ardından açık artıma ile satışa çıkarılıyor. Şimdi önümüzdeki sene için de çalışıyoruz. Böyle projelerle sadece satış yapmakla kalmıyor, aynı zamanda da yaşam tarzı ihraç ediyoruz. Bunu başarırsak markalaşırız. Salgın, küresel tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağlı kalınamayacağını dünyaya gösterdi. Pazar çeşitliliği olmazsa olmaz. Bu anlamda Londra’daki showroom’umuz da dünyanın önde gelen mimarlık firmaları ile entegre bir çalışma prensibine sahip. Öte yandan Rusya, Hindistan ve Çin’deki ofislerimiz de oldukça aktif çalışıyorlar. Güney Amerika’da Meksika, Arjantin, Panama ve Kolombiya yeni hedef pazarlarımız.

250 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Eskişehir, Bilecik ve Afyon’daki ocaklarda ve Afyon’daki ana fabrikada toplamda 250 kişi istihdam ettiklerini belirten Rüstem Çetinkaya “Ocak işletmeciliğinde de ana hedefimiz katma değeri yüksek işler. Şirket olarak yatırım hızımızı sürdürülebilir kılmaya ve proje olarak adlandırdığımız taraflara odaklanmaya gayret ediyoruz” dedi.

TÜRK MERMERİNİN ALGISINI YÜKSELTMELİYİZ

Mermer sektörünün 2019’u 4,3 milyar dolar ihracatta kapattığına dikkati çeken Rüstem Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yılın ilk beş ayında salgın sebebiyle ciddi düşüşler oldu. Biz de şirket olarak bu düşüşten olumsuz etkilendik ancak ‘Yeni Normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur. Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekûn bir sektör hareketi olmalı.