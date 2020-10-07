Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 475,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 476 liradan, 3 bin 136 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 157 liradan, 433,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,80 liradan, 3 bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 85 liradan, bin 532 liradan alınan Yarım Ziynet bin 542 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satıldı.