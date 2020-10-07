İstanbul Kapalıçarşı’da 475,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 476 liradan, 3 bin 136 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 157 liradan, 433,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,80 liradan, 3 bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 85 liradan, bin 532 liradan alınan Yarım Ziynet bin 542 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte son durum...
07.10.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 476 lira oldu.
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737236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/737236.aspx
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