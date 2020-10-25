Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Evlere yapılan teslimatlar ayları bulurken e-Ticaret yapan firmalar da kota uygulaması sebebiyle ciro kaybına uğradı. Yeni nesil kargo anlayışıyla yola çıkan Bir Günde Kargo, taşımacılık ve lojistikte yeni bir dönemi başlatıyor.

MÜŞTERİ PANDEMİ DÖNEMİNDE KÜSTÜ

Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, Türkiye’de e-Ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekerek "Bir de buna pandemi verilerini ekleyecek olursak muazzam rakamlar ortaya çıkıyor. e-Ticaret sektörü pandemi yüzünden hızla artan talebi karşılamaya çalışırken bir yandan da tüketici ihtiyaçlarına inovatif çözümler üretmeye çalışıyor. Ne yazık ki bu çözüm arayışlarının merkezini sorunların yoğunlaştığı kargo hizmetleri oluşturuyor. Çünkü zamanında teslim edilemeyen ürünler mağazaya depoya geri dönüyor ya da kayboluyor veya zarar görüyor. Müşteri karşısında muhatap bulamazken para iadeleri de yapılamıyor. Bunların çözümü markalarda değil ama fatura çoğunlukla markalara kesildi ve müşteri küstü. Kargo şirketleriyle yaşanan sorunlar e-Ticaret’e güveni zedeledi. Çünkü müşterinin beklentisi çok net. Sabah aldığı elbiseyi akşam yemekte giymek istiyor. Burada sihirli kelime zaman" dedi. Kargoda zamanla rekabet ettiklerini dile getiren Kımıl "Geleneksel kargo anlayışından uzak, her kuruma özel çözüm öneriler sunuyoruz. Şartlar ne olursa olsun en geç 24 saatte teslimat sözü veriyoruz. Bunun için de teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara illerinde ertesi gün, aynı gün kargo ve randevulu teslimat gibi seçenekler sunuyoruz. En düşük teslimat süremiz 14 dakika. Biz bir adım daha öte gidip verdiğimiz sözü tutamazsak ücretiniz iade dedik. Şimdiye kadar zamanında teslim edemediğimiz bir siparişimiz bile olmadı. Piyasa normalinde yüzde 30 civarında olan iade oranları ise bizde 0,01 civarında" diye konuştu.

BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Şu an beş ilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kımıl: 200 kişilik çalışan ile günlük 8.000 adet, aylık ise 250 bin kargoya aracılık ediyoruz. 2021 hedeflerimiz arasında 16 büyükşehirde hizmet vermek var. Günlük kargo adedini ise 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için ortalama 1.000 kişiyi istihdam edeceğiz. Şu an pazarda yüzde 5'lik dilime sahibiz. Uzun vadede hedefimiz, sektörün en büyük oyuncularından biri olmak.