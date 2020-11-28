Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğanlar Yatırım Holding’in mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketi Doğtaş Kelebek A.Ş, pandemi yılı olarak anılan 2020 yılında uygulama koyduğu yeni mağazacılık hizmetleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Doğanlar Yatırım Holding Mobilya Grup şirketi Doğtaş-Kelebek AŞ’yi uluslararası platformda daha da büyütmek için düğmeye bastı. Yeni mağazacılık hizmetleriyle 2020 yılında sektöre taze bir soluk getiren Doğtaş Kelebek Grup, teknoloji ve bayii - mağaza yatırımlarını da değerlendirdi, bu kapsamda 2021 yılında, 50 milyon TL yatırım harcaması yapmayı hedefliyor. Üçüncü çeyreğin sonlarında yıl sonu hedefini 1 Milyar TL olarak revize eden grup, 2021 yılında yeni yatırımlara hız kesmeden devam edecek.

Davut Doğan; 2021 Yılına Umut ve Güvenle Bakıyor

Doğanlar Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk. Davut Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada devlet desteğinin önemine dikkat çekerek, “devletimiz, sene başında aldığı kararla mobilyada kdv oranını %18’den %8’e çekerek sektöre çok önemli bir katkı yaptı. Mobilya üreticilerine nefes aldıran bu gelişmenin hemen sonrasında yaşadığımız salgın elbette bu desteğin getirisinin istenilen ölçüde alınmasına engel teşkil etti. Salgın süresinde ve sonrasında devletimiz sağladığı kredi imkanlarıyla, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla beklediğimiz desteği vermiş durumda” şeklinde konuştu.

2021 Konsolide Satış Gelir Beklentisi: 1,7 Milyar TL

Marka olma yolundaki büyüme hedefi değerlendirilerek 2020 yılı için konsolide satış gelirleri büyüme hedefini %64-%66 bandında öngördüklerinin 2021 yılında bu öngörünün %70-75 bandında olacağının altını çizen Doğan, bu rakamların ülke ekonomisine en önemli katkısının istihdam alanında görüldüğünü, 2020’de mobilya grubunda 600 kişilik bir ek istihdam oluşturulduğu sözlerine ekledi.

2021’de yurtiçinde 93, yurtdışında 41 yeni satış noktasıyla büyümeye devam ediyor.

Davut Doğan, 2021 yılında mobilya grubu olarak yurt içi ve dışında toplam 134 satış noktası açılacağının bilgisini verdiği sözlerine, yeni altyapı yatırımlarıyla markaların dijital alanda daha hızlı büyümesine destek vereceklerini, özellikle yatak markaları Lova için bir lansman yaparak mevcut ve yeni yatırımcılar için farklı bir döneme girileceğinden söz ederek devam etti.

Davut Doğan, 2021 yılının ilk aylarında pandeminin etkisinin azalacağını umduğunun, devamında yeni yatırımların artan bir ivmeyle devam edeceğine inandığının altınını çizdi.