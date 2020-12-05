Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi ve hukukta reform çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen iş dünyası görüşmeleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile buluştu. Toplantıya MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bakan Elvan "MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi. MÜSİAD Başkanı Kaan da şunları söyledi: Türkiye’nin seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik. Rezervlerin yeniden istenilen düzeye gelmesi adına, sıcak para girişi yanında doğrudan yatırım da desteklenmeli. Bunların da sadece hizmet sektöründe toplanmaması ya da firma satın alma şeklinde gerçekleşmemesi gerektiğini belirttik. Teşvik, kambiyo ve vergi sistemlerinin sadeleştirilmesi, etkinliğinin artması, yabancı yatırımcı açısından Türkiye’nin hukuki algısının yeniden 'şeffaflık' ve 'herkes için adalet' temelleri üzerinden anlatılması gerektiğini vurguladık. Üretim ve stok planlaması ile de enflasyonun kontrol altına alınabileceğini söyledik.