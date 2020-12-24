Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Akdeniz'de de müjde bekleniyor. Bunun ardından yapılan açıklamalarda altın başta olmak üzere değerli madenler için yerin altının karış karış aranacağına dair kararlılık açıklaması yapılmıştı. İlk müjde, Gübretaş arazisinden geldi ve 6,6 milyar dolar değerinde, 100 ton altın rezervi bulundu. Bu rezerv ise toprağın altında bekleyen dev rezervin küçük bir kısmı olarak değerlendirildi. Yapılan çalışmalar ise Türkiye'de yer altında 6.500 ton potansiyel bulunduğunu gösterdi. Bu potansiyelin ise şu anda 1.500 tonunun çıkarılması mümkün. Sadece çıkarılabilecek rezervin değeri ise 405 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Son verilere göre Türkiye'de 18 altın işletmesi bulunuyor. 4 projede yatırım aşaması sürüyor, 8 proje fizibilite aşamasında. Türkiye, 2001 yılından önce altın üretimi yapmıyordu. İlk üretim 2001 yılında İzmir-Bergama'da Ovacık altın madeninde başladı. Başlangıçta yılda 1,4 ton olan altın üretimi, 2019 sonunda yıllık 38 tona kadar yükseldi.

19 yılda ise 340 tonu buldu. Türkiye'nin üretimi ise talebi karşılamadığı için sadece yılda 160 ton olmak üzere 25 yılda 4 bin 2 ton ithalat yapıldı.

Türkiye'de bugüne kadar keşfedilen 15 orta, 18 küçük, 2 tane de dünya klasmanında yatak bulunuyor. Bunlardan biri Erzincan, diğeri Uşak'ta bulunuyor. Türkiye, yurt içi olduğu kadar yurt dışında da aramalarını devam ediyor. Bir süre önce Sudan'da bir altın sahasında arama hakkı alan Türkiye, Özbekistan'da da arama ruhsatına sahip.