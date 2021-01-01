Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemi küçük-büyük demeden tüm şirketler ve son kullanıcılar için e-Ticaret’in önemi bir kez daha gösterdi. Yeni dönemde artık Türk şirketler hem e-Ticaret’le hem de e-İhracat’la yurt içi ve dışı pazarlara ulaşmanın yolunu arıyor. Bağlantı elemanları sektöründe 20 bini aşkın ürün grubuna sahip olan Civtec Cıvata da yeni nesil satış yöntemleriyle yurt dışı pazarlarda büyüyecek. E-Ticaret’in şirket cirosunun yüzde 3’ünü oluşturduğunu belirten şirketin E- Ticaret Müdürü Kerem Tecdelioğlu, bu rakamları daha yüksek seviyelere çekme hedefinde olduklarını ifade etti. E-Ticaret alanında gelişmek istediklerini vurgulayan Tecdelioğlu “Çeşitli pazar yerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat öncelikli olarak hedefimiz Amerika pazarına açılmak. Sonrasında ise hedefimizde Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri var. Tabii bunlara ilk etapta pazar yeri aracılığı ile bağlanmak istiyoruz. Pazarı biraz koklamak ve görmek istiyoruz çünkü ürün gamımız çok geniş, ürünlerimiz ağır. E-İhracat anlamında buradan paket yapıp gönderdiğimizde sorun oluşturabilecek ürünler. Ofis ve distribütörlük yerine bir depo tutmak bizim için daha avantajlı. Almanya’da zaten yapılanmamız var, belki onu değerlendirip o tarafta bir depo düşünebiliriz. Her şeyden önce tecrübe kazanmak istiyoruz” dedi. Salgın sürecinde online satışın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü aktaran Kerem Tecdelioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: Online mağazamızın olması bir yenilik ve bir prestij oldu. İleride hem online hem de offline dünyanın bir arada devam edeceğini öngörüyoruz. Rakiplerimizi ve yurt dışından örnek alabileceğimiz firmaları doğru takip etmemiz ve iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu analiz sonucunda ülkemizin şartlarına uygun şekilde kendi firmamızda ve kendi e-Ticaret’imizde revizyonlar yaparak ilerleyebiliriz.

OSB’lere hırdavat otomasyonu kuracak

Sektör olarak; hidrolik, kapı pencere, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat gibi birçok sektöre hitap ettiklerini kaydeden şirketin Perakende Satış Müdürü Serhat Tecdelioğlu da; yeni nesil, insansız, akıllı ve otomasyona dayalı mağazacılık hedeflediklerini ifade etti. Tecdelioğlu “İlk hedefimiz; Türkiye’nin büyük sanayi bölgeleri olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’da en az bir sanayi içinde bu mağaza konsepti, artı olarak diğer bütün sanayi sitelerinin içinde veya ortak kullanabilecekleri alanlarda hırdavat otomasyonları oluşturmak” şeklinde konuştu.