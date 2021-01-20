Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz ay Türkiye'de cep telefonu fabrikası kuracağını açıklayan Oppo'unun ardından iki markanın daha yatırım kararı kesinleşti. Çinli Tecno Mobile 25 milyon dolar yatırımla Pendik'te üretime başlayacağını açıklarken, dünyanın en büyük beş üreticisinden bir olan Vivo da yatırım için 20 milyon dolar bütçe ayırdı.

Çinli Oppo, 50 milyon dolar yatırımla Tuzla'da üretim üssü kuracağını daha önce açıklamıştı. Oppo üretim için Tadım'ın tesisini kiraladı. Kapalı alanıyla birlikte toplam 6 bin 405 metrekare büyüklüğüne sahip fabrika Tuzla Piyade Okulu Komutanlığının hemen yanı başında bulunuyor. İlk etapta binanın üretime uygun hâle getirilmesine yönelik hazırlıklar yapan şirket, diğer taraftan ihtiyaç duyduğu alanlardaki personele ulaşmak için de iş ilanları veriyor. Güvenlik görevlisinden mühendise kadar birçok alanda işe alım yapan şirket, fabrikada 1.000 kişi istihdam edecek.

TECNO PENDİK'TE FABRİKA KURUYOR

Bir yatırım kararın da Çinli Tecno'dan geldi. Tecno, 25 milyon dolar yatırımla Pendik'te cep telefonu üretimi yapacağını açıkladı. Firma yerli modelleri mart ayında piyasa sürmeyi planlıyor. Çinli Transssion Holding’in bir markası olan Tecno Mobile, dünyada 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Afrika kıtasında en çok satan cep telefonu markalarından biri olan firma giriş seviyesi ucuz telefonları ile dikkat çekiyor. Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile üç modeli sayesinde tanışmıştı. Sadece Tecno'nun değil yan kuruluşu olan İnfinity'nin de üretime sıcak baktığı belirtiliyor.

VIVO ANADOLU YAKASI’NDA YER BAKIYOR

Çinli Vivo da Türkiye'de üretim için kolları sıvadı. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre Vivo fabrika yatırımı için İstanbul'un Anadolu Yakası’nda yer bakıyor. Tesis yatırımı için belirlenen tutar ise 20 milyon dolar. Küresel ölçekte 350 milyon kullanıcısı ile dünyanın beşinci büyük akıllı telefon üreticisi olan ve 5G akıllı telefon satışlarında dünyada üçüncü sırada bulunan Vivo, ağustos ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Çinli cep telefonu üreticileri burada ürettiği modelleri başta Türkiye ihtiyacını olmak üzere karşılamak üzere, Avrupa ülkelerine ihraç edecek.

SAMSUNG ESENYURT'TA BAŞLIYOR

Diğer yandan Güney Koreli Samsung Esenyurt'ta üretime start veriyor. Sunny markasıyla başta TV olmak üzere elektronik eşya üreticisi Atmaca Elektronik’le üretim konusunda anlaşma imzalayarak aylar önce çalışmalara başlayan Samsung, ilk yerli telefonların satışına önümüzdeki günlerde başlayacak. Samsung markalı yerli cep telefonlarının üretimine Atmaca Elektronik’in Esenyurt’ta bulunan tesisinde haftalar önce geçildi. Edinilen bilgilere ilk etapta yıllık 3 milyon adet telefon üretilecek. Önümüzdeki yıllarda toplamda 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşması beklenen Türkiye’de Güney Koreli Samsung ile birlikte Çinli Xiaomi’nin de üretim için çalışmalar sürdürdüğü biliniyor. Yeni oyuncuların da oyuna dâhil olmasıyla cep telefonu alanındaki yabancı yatırımların 150 milyon doları bulması bekleniyor.