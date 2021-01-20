Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere hizmet veren BluTV, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriğiyle çok güçlü bir büyüme sağladı. Bu stratejik ortaklıkla Türk izleyiciler, Discovery’nin global tüm içerikleri ve Eurosport'un premium spor yayınlarını BluTV'de izleyebilecekler. Açıklamada görüşlerine yer verilen Discovery Inc. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli "20 yıldır Türkiye'deyiz. Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak" dedi.