Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat şirketlerinin girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde, Türk müteahhitlik sektörü, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar gibi konjonktürel gelişmelere rağmen güçlü performansını devam ettirdi. Türk firmalarının 2020 yılında üstlendiği projelerin bedeli, 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Toplamda ise müteahhitlik sektörü, dünyanın 128 farklı ülkesinde, 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunuyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada; sektörün en fazla Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da iş üstlendiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, en çok konut, rezidans, kara yolu, ticaret merkezleri, enerji santralleri ve havalimanları projeleri üstlendiğini anlatarak “Bu beş alt kategorideki büyüklüğümüz 200 milyar doları bulmaktadır. Bütün ülkelerin salgın sebebiyle sınırlayıcı tedbirler aldığı ve önceliklerin değiştiği bu dönemde sektörümüzün en az şekilde etkilenmesi için süreci bütün paydaşlarımızla dikkatli şekilde izliyoruz. Diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanıyoruz. 2021’de toplam proje büyüklüğünün, 15 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. TMB Başkanı Mithat Yenigün de “Yurt dışında 35 binlerde bulunan Türk iş gücü sayısını, somut gelişmelerle 100 binlere çıkarabileceğimizi ve yıllık 50 milyar dolarlık hedefi yakalayabileceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.