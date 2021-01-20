Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için 1.134 TL’den 1.268 TL’ye, diğer yapılar için ise 782 TL’den 874 TL’ye çıkarıldı. Tebliğe eklenen geçici maddelere göre, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Yüzde 100 sigortalılık için seferberlik başlatan DASK’ın 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, bu yıl artan teminatın prim tutarı farkı ev sahiplerine yansıtılmazken kampanyadan hem ilk defa Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler faydalanabiliyor.

ORTALAMA 163 TL’YE SİGORTA

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK olarak 2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılara yansıtmama kararı aldıklarını söyledi. Kampanya çerçevesinde İstanbul’da ve İzmir’de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile teminat altına alınabileceğini açıklayan Turgut şunları söyledi: 100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye; Ardahan’da yıllık 129 TL’ye; Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL’ye; Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38 TL’ye; Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor.