Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Talep artışına rağmen yine de pazarın ülkemizde henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Ton balığı tüketimi ülkemizde kişi başı yıllık 200 gram seviyesinde. Bu rakamla Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’nun çok gerisindeyiz. Türkiye’deki pazarı büyütmeye ve tüketicileri marketten alınabilecek en tabii ve saf protein kaynağı ton balığıyla buluşturmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, kişi başına düşen ton balığı tüketimini beş katına yükselterek 1 kilogram seviyesine çıkarmak” diye konuştu.