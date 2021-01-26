Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Talep artışına rağmen yine de pazarın ülkemizde henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Ton balığı tüketimi ülkemizde kişi başı yıllık 200 gram seviyesinde. Bu rakamla Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’nun çok gerisindeyiz. Türkiye’deki pazarı büyütmeye ve tüketicileri marketten alınabilecek en tabii ve saf protein kaynağı ton balığıyla buluşturmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, kişi başına düşen ton balığı tüketimini beş katına yükselterek 1 kilogram seviyesine çıkarmak” diye konuştu.
Bir yılda 200 gram ton balığı yiyoruz!
26.01.2021 - 04:00 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ton balığını pandemide daha çok sevdi. 2015’ten bu yana yaklaşık her yıl yüzde 40 büyüyen pazarda geçen yıl rekor yaşandı.
Etiketler : ton balığı,
762714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/762714.aspx
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