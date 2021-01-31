Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son 18 yılda demir yollarına 169,2 milyar lira yatırım yapan Türkiye, demir yolu taşımacılığında da merkez ülke hâline geliyor. Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında blok trenlerle yapılan yük taşımacılığının yanı sıra Çin ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden transit taşımacılığa talep her geçen gün artıyor. Fransız Alstom’un Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara Türkiye’nin demir yolu taşımacılığında eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek “Türkiye, Bakü-Kars-Tiflis bölgesel hat kesimi ile Avrupa ile Çin arasında kesintisiz yük taşımacılığı sağlayan Demir İpek Yolu’nun merkezinde yer alıyor. Alstom olarak ileri teknolojilerimiz ile Ulaştırma Bakanlığını ve TCDD’yi daima demir yolu ağının geliştirilmesi yönünde desteklemeye odaklıyız. Hem şehir içi hem de ana hat işletmecisi kullanıcılarımız için pazarı ve fırsatları yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmaya ve demiryolu sektörünün gelişimine katkı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki projeleri hakkında da bilgi veren Sougoufara şunları kaydetti: 1950 yılından bu yana Türkiye’deyiz. Türkiye’de metro araçları ve Taksim-4 Levent metro hattının yanı sıra TCDD’ye elektrikli çoklu diziler (EMU) ve lokomotifler sağlayarak Türkiye’de taşımacılığa önemli katkılar sunuyoruz. 2012 yılında Alstom, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya (AMECA) Bölge Merkezini Türkiye’ye taşıdı. İstanbul ofisimiz; tedarik, sinyalizasyon, anahtar teslim ve altyapı projeleri için AMECA Bölge Merkezidir. Bölge merkezinin faaliyetleri arasında bölge genelinde ihale yönetimi, proje yönetimi, mühendislik, tedarik, eğitim ve bakım mühendislik hizmetleri yer alıyor. Ayrıca 328 kilometre uzunluğunda bir ana hat olan Eskişehir-Kütahya-Balıkesir Hattının sinyalizasyon, haberleşme ve enerji besleme sistemlerinin tasarım, üretim, montaj, kurulum, test, işletmeye alma, eğitim ve bakımını yapıyoruz. Bütün bunların yanı sıra yakın zamanda zemin seviyesinde bir sürekli enerji besleme sistemi olan APS sistemimizi, 14 istasyondan oluşan 10,1 kilometre uzunluğundaki Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına uyguladık. Tramvay hattının Balat ile Alibeyköy arasında bulunan 9 kilometrelik kesimi, 1 Ocak 2021 tarihinde resmî olarak açılmıştır. Ticari işletmeye ise 4 Ocak 2021 tarihinde geçildi. Bu gelişme ile Alstom olarak Türkiye’ye daha güvenilir ulaşım çözümleri kazandıracağımıza inancımız tam.

Sougoufara ayrıca araç üstü ETCS ekipmanlarını ASELSAN ile iş birliği ile Türkiye’ye getireceklerini bildirdi.

DEMİR YOLU 30 YILDIR ARALIKSIZ BÜYÜYOR

Demir yolu sektörünün son 20-30 yıllık süre zarfında uzun vadeli ve tutarlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Sougoufara, “UNIFE’nin 2020 yılı Dünya Demir Yolu Piyasası Araştırması’na göre sektör, 2017 yılından itibaren yıllık yüzde 3,6 oranında büyüme kaydetmiş, bu büyüme geniş ölçüde demir yolu taşıtı, altyapı ve ray kontrol alanlarına yapılan ciddi yatırımlardan oluşmaktadır. Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında taşıma hacimlerinde düşüşe yol açtı. Düşen yolcu ve yük hacimleri de projelerin ertelenmesi sonucunu doğurdu. Ancak ülkelerin nüfusları daha çok şehirleşmeye ve elektrikli ulaşıma yönelik çevreci politikalara evrildikçe temeldeki ulaşım talebi yoğunluğunu koruyor. Demir yolu sektörünün hızla toparlanarak olumlu yöndeki gelişimini sürdürmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.