Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletilmesi konusunda alınan kararın ardından seferlerin başlaması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Proje hayata geçtiğinde Türkiye, 11 kilometrelik Nahçıvan sınırı üzerinden hem Azerbaycan hem Türk dünyası hem de Pakistan ile kesintisiz demir yolu ağı kuracak. Tarihi İpek Yolu’nun canlanmasına da katkı sağlayacak demir yolu, Orta Asya Müslüman coğrafyasına can suyu olacak. Müslüman ülkeler arasında ticareti artıracak. Türkiye’nin bölgedeki elini güçlendirecek. Varılan mutabakata göre rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak taşıma organizasyonunun sağlanması için, her ülke tarafından birer ulusal şirket belirlendi. Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek trenle konteyner taşımacılığının yanı sıra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı yapılabilecek. Yükler, hat farklılığından dolayı İran’ın Zahedan şehrinde aktarmaya tabi tutulacak. Yük trenine, Türkiye ve Pakistan'da farklı noktalardan yük verilmesi de mümkün olacak. 1.850 kilometresi Türkiye’de, 2.603 kilometresi İran’da, 1.990 kilometresi Pakistan’da bulunan 6.443 kilometrelik rotada toplam taşıma süresi 14 gün olarak hesaplanıyor. İstanbul’dan İslamabad’a deniz yoluyla ulaşımın yaklaşık 21 gün sürdüğü belirtilirken bu hatla birlikte ulaşımın bir hafta kısalacağı, bunun da ithalat ve ihracat trafiğini hızlandıracağı, ticaret hacmini genişleteceği ifade ediliyor.

NAHÇIVAN’A HAT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demir Yolu Projesi’nde de ray döşemesine bu yıl başlanacak. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası hızlandırılan projeyle Kars-Iğdır güzergâhından başlayarak Nahçıvan’a doğru 230 kilometre demir yolu hattı yapılacak. 2 milyar lira harcanması öngörülen hat, oradan da İran, Afganistan ve Pakistan’a devam eden demir yolu hattına bağlanacak. Böylece, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kesintisiz ulaşım imkânı da elde edilecek. Projeyle yük taşımacılığına dâhil edilecek olan Nahçıvan ekonomisi de büyüyecek.

MÜSLÜMAN COĞRAFYAYA CAN SUYU

Söz konusu demir yolu ile Türkiye, Türk dünyası ve Asya’nın parlayan yıldızı Pakistan ile tam bir asır sonra ilk defa birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya Müslüman coğrafyası arasında jeopolitik ve jeoekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türk dünyasının içinde suni bir coğrafi engel ortadan kalkarken bölgenin uzun vadede Türkiye ve bölge ülkeleri arasında önemli ticaret ağı olacak.