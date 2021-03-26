Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk oyunları ABD'de yükseliyor

Ege Üniversitesi Teknoparkında faaliyet gösteren mobil oyun yazılım şirketi Ruby Games'in kurucusu Mert Can Kurum, Türk oyun yazılımcılarının uluslararası başarılarına devam ettiğini belirterek, mart ayında ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sının Türk şirketleri tarafından geliştirildiğini söyledi. Kurum “Bu Türkiye'deki oyun sektörünün başarısını gösteriyor. Yayıncılığını üstlendiğimiz 'Handyman 3D' adlı oyun, ABD'de IOS işletim sistemi kullananlar içinde en çok indirilen oyunlar listesinde ilk 10'da yer aldı. Ülkemizde 'hyper casual' oyun sektörünün öncü şirketlerinden biriyiz. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde ufak da olsa bir payımız olduğunu düşünüyoruz. Artık büyük yatırımcılar Türk oyun şirketlerine yatırım yapmak istiyor. Bu sayede birçok genç yurt dışındaki oyun şirketlerinde çalışma imkânı da buluyor. Daha önce oyunları geliştirip yurt dışındaki yayıncılara gönderirken artık her şeyi biz yapıyoruz. Bu sayede ekonomik anlamda gelirin tümü de ülkemizde kalıyor. Bu sektörün gün geçtikçe büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

ABD'ye robotik sistem satışı

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren BAMA Teknoloji, 2010 yılından bu yana robotik rehabilitasyon sistemleri üzerine AR-GE çalışmaları yürütüyor. Bu alanda Ankara'da kurulan ilk ve tek yerli üretici olan BAMA Teknoloji, RoboGait yürüyüş rehabilitasyonu robotu ile dünya çapında bu alanda üretim yapan ilk 4 üreticiden biri hâline geldi. Kuruluşu ve gelişimiyle Türkiye'nin örnek "start-up" girişimci şirketlerinden olan BAMA Teknoloji, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle kurulup, AR-GE projelerini devletten aldığı desteklerle başarıyla tamamladı. Şirket, ortaya çıkardığı ürünü hızlıca ticarileştirip öncelikle iç pazarda ithal ikamesini başarıyla gerçekleştirdi ve yurt dışına açıldı. En fazla patent üretenler arasında da yer alan şirketin yurt dışı faaliyetleri Avrupa pazarıyla başladı. Bu kapsamda Polonya, Romanya ve Macaristan'daki kliniklerde RoboGait cihazları kullanılmaya başladı. RoboGait son olarak ABD FDA Onaylı Tıbbi Cihaz Listesine girmeyi başardı. Şirket çok yakın zamanda RoboGait ile ABD tıbbi cihazlar pazarında yer alacak.

250 fabrikaya hizmet verecek

Türkiye’nin yanı sıra 12 ülkede 800’ün üzerinde işletmeye enerji hizmeti sunan ESCON Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında geçen kasımda başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini nisanda tamamlayacak. Fabrikanın buzlu sisteminde yapılan revizyonla soğutma için harcanan elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrika enerji tüketiminde yüzde 12 tasarruf sağlanacağını söyleyen ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, bu yatırımın kendini iki yılın altında amorti edeceğine dikkat çekti. Ünlü “Bugüne kadar Lactalis’in Türkiye’de bulunan beş fabrikasında atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemi ve soğuk hava depoları revizyonu, enerji izleme ve otomasyon sistemleri olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Başarılı çalışmaların ardından Lactalis’in global tedarikçisi olduk. Bu da Lactalis’in dünya genelinde bulunan 250’ye yakın fabrikasına enerji verimliliğini artırıcı hizmet ve sistem çözümleri verebileceğimiz anlamına geliyor. Şu ana kadar firmanın Güney Afrika, Efremov-Rusya ve Pavlograd-Ukrayna fabrikalarına teknik destek hizmeti sağladık. Hedefimiz, Lactalis’in bütün üretim tesislerine hizmet verebilmek” diye konuştu.