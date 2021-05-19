Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetten kartlı ödeme tutarı nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 29 milyar TL'yi geçerken, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 24 oldu. Yani her 4TL kartlı ödemeden 1 TL'si internetten gerçekleşti.

İnternetten kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 19 payla elektronik eşya sektörü ilk sırada yer aldı. Nisanda temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre üç katı düzeyinde gerçekleşirken, mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 49’unun yani her iki kartlı ödemeden birinin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 8 milyon adedi geçti. Bugün her dört iş yerinin üçünde temassız ödeme kabul edilirken, en çok temassız işlem yapılan iş yerleri market gıda, yemek, akaryakıt ve sağlık/kozmetik sektörleri oldu.