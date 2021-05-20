Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, tam kapanmada elektrik tüketim miktarı 13 milyon 914 bin 647 megavatsaate yükseldi. 2019 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında ise kapanma döneminde tüketim, yüzde 22,7 yükseldi. Tam kapanmada en yüksek günlük elektrik tüketimi 862 bin 385 megavatsaat ile 29 Nisan'da, en düşük tüketim ise 602 bin 282 megavatsaat ile 13 Mayıs'ta gerçekleşti. Tam kapanma döneminde elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artış gösterdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Mustafa Özge Özden, 2020’nin aynı döneminde tüketimin ciddi miktarda düşmesi nedeniyle bir baz etkisinden söz edilebileceğini, ancak salgının etkilerinin yaşanmadığı 2019’un aynı dönemiyle karşılaştırma yapıldığında da elektrik talebindeki artışın çarpıcı boyutta olduğunu ifade etti. Özden “Devlet dairelerinde esnek mesai uygulamasıyla birlikte hizmet sektöründe kısmi faaliyetin devam etmesi tüketim artışında etkili oldu” dedi.