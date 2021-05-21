Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçilere müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL’lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek” ifadelerini kullandı.