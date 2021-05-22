Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını duyuran Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, "Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" dedi.

Blaszczak, "Polonya, daha önce Polonya ordusunun sahip olmadığı 24 adet SİHA satın alımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereleri tamamladı" ifadelerini kullandı. Blaszczak, söz konusu hava araçlarının test edilmiş ve muhtemel saldırganı caydırıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Satın almaya ilişkin sözleşmenin, Polonya Devlet Başkanı Duda'nın önümüzdeki Pazartesi günü başlayacağı Türkiye ziyaretinde imzalanması bekleniyor.

İLK 4 SİHA 2022 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Blaszczak, ilk 4 SİHA teslimatının 2022 yılında gerçekleşeceğini aktararak, "Polonya ordusu Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da başarıyla test edilmiş insansız hava araçlarından oluşan modern ekipmanlarla donatılacak" şeklinde konuştu.

İLK NATO ÜLKESİ OLACAK

Bakan Mariusz Blaszczak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafı paylaşarak, "İyi haberler çok yakında, beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Türkiye daha önce, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'a Bayraktar TB2 ihraç etmişti. Söz konusu satış işlemiyle birlikte Polonya, Bayraktar TB2 SİHA'larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak.