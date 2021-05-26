Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 vaka sayısında 5 binin altının görülmesi gerektiğini belirterek “Bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım” dedi. Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, “Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye'den baktığımızda biz son günkü vaka sayısına bakıyoruz. Avrupa ve yurt dışı, iki haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca iki haftalık ortalamasına bakıyoruz” diye konuştu. Rusya'nın turist gelmesi konusunda, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bir sınır belirleyip belirlemediğine ilişkin Ersoy, “Geçen seneki sınırların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen seneki sınırlara göre hiç kimse hiç kimseye kapılarını açamaz dünyada, Türkiye'ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz” ifadelerini kullandı.

ÇİN AŞISINA RET VERMEDİLER

Avrupa Birliği ülkeleriyle temasın devam ettiğini, önümüzdeki hafta çok yoğun görüşmeler yapacaklarını ifade eden Ersoy, “Ülke bazlı kararlar alınıyor. Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat sınırlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli zaten” dedi. Türkiye'nin, AB ülkelerindeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. İngiltere'yle düzenli görüştüklerini belirten Ersoy, “Onlar üç haftada bir değerlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum” diye konuştu.

GEÇEN YILKİ RAKAMI GEÇERİZ

Geçen sene 15 milyon turist hedefinin 16 milyon olarak gerçekleştiğine işaret eden Ersoy, “Bu sene de netleşir herhâlde bir ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz” diye konuştu. İç turizmin yoğunlaştığını, 2020'ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha iyi olduğunu belirten Ersoy, “Bizim Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” değerlendirmesini yaptı.

DENİZ ÜZERİNDEKİ HAVALİMANINDAN 5 MİLYON YOLCU YARARLANDI

Denizin doldurulması yoluyla inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan altı yılda yaklaşık beş milyon yolcu yararlandı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmî açılışı 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağladı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanının turizm ve iş dünyası açısından bölgeye çok ciddi katkı sağladığını söyledi. Toplam 220 milyon liraya mal olan havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, bir taksi yolu ve beş uçak park sahası olduğunu belirten Sonel, şimdiye kadar yaklaşık 39 bin uçuş gerçekleştirilen havalimanının açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Vali Sonel, havalimanından her gün İstanbul ve Ankara'ya düzenli sefer düzenlendiğini belirterek, İzmir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Suudi Arabistan ve Almanya'ya ise sezonluk uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi.