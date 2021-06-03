Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tahincioğlu Gayrimenkul, içinde tarihî ağaç ve yapıları barındıran yeni konut projesi Nidapark Çengelköy’ü satışa çıkardı. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak’ın temelini attığı projede 12 blok hâlinde 207 konut yer alacak. Projede 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1 ve 5,5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleri bulunuyor. Nidapark Çengelköy’ün az katlı ve yatay mimari ile bölgenin dokusuna uygun olarak tasarlandığının altını çizen Özcan Tahincioğlu, projenin 1 milyar TL yatırım değerine sahip olduğunu söyledi. Nidapark Çengelköy’de dairelerin konfor ve lüksün yanında pandemi şartlarına da uygun olarak tasarlandığına işaret eden Tahincioğlu, “Projemiz içerisinde tarihî bir eser olan Çaprazlı Köşkü de bulunuyor. Büyük ölçüde hasar gören eser, tarafımızca restore edilerek hayata geçirilecek” dedi.

2 MİLYAR TL YATIRIM PLANI

Geçen yılı 2 milyar 250 milyon TL’nin üzerinde satış rakamı ile kapattıklarını, bu yıl Çengelköy projesiyle birlikte satışa çıkacak yeni projelerle toplam 2 milyar TL'lik yatırım planladıklarını anlatan Özcan Tahincioğlu, Covid-19 etkisiyle emtia fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 80 civarında yükseldiğini, maliyet artışının sektörün kanayan yarası olduğunu söyledi. Tahincioğlu, “Demir fiyatında yüzde 120, hazır betonda yüzde 40 artış yaşandı. Maliyet artışının yeni projelerde tüketiciye yansımaması imkânsız” dedi. Dövizdeki artış, dolayısıyla arsa ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş sebebi ile önümüzdeki günlerde ev fiyatlarının yükseleceğini belirten Tahincioğlu, gayrimenkulde alım yapmak için en uygun zaman olduğunu belirtti.

YENİ PROJE NİDAPARK ÇENGELKÖY’DE 36 AYA SIFIR VADE FARKI

Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, yüzde 25’i satılan Nidapark Çengelköy’de daire büyüklüklerinin 135 ila 450 metrekare arasında değiştiğini ifade ederek “Projemizden konut sahibi olmak isteyenler banka kredisi kullanmadan, dosya ve hayat sigortası masrafı olmadan 36 ay sıfır vade farkı veya 60 ay 0,69 vade farkı avantajlı ödeme planından faydalanabilirler” dedi.

'Konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32 oranında arttı' Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında arttı" dedi.