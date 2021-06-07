Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan devam eden çip krizi giderek büyüyor ve tedarik nedeniyle olumsuz etkilenen sıfır km. araçların, 2. el araç fiyatlarını da artış yönünde etkilemesi bekleniyor. Türkiye’de Ford Otosan, Renault, Tofaş, Honda gibi markalar hatırlanacağı üzere çip nedeniyle üretimlerine ara vermişti. arabam.com’un yayınladığı rapora göre müşteri verileri incelendiğinde en çok ilanda bulunan araç markaları sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olarak görünüyor. Bu nedenle talebin, üretimine ara verilen markaların da ikinci el araçlarına yöneldiğini söylemek mümkün. Çip krizi, yüksek kilometreli araçlarını elinden çıkarmaya çalışan kişileri de aracını satma yönünde etkilerken ilan dağılımlarına göre bu araçlardaki artış göze çarparken satışa sunulan arçalarda dizellerin payı her geçen gün artıyor.